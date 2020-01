Brad Pitt si Leo DiCaprio, buni prieteni, uniti de o pasiune comuna mai putin obisnuita

Brad Pitt și Leonardo DiCaprio au legat o prietenie mai profundă pe platourile de filmare pentru lungmetrajul “Once Upon a Time in Hollywood”, iar acum au și o pasiune comună pentru olărit. Cei doi petrec mult timp în studioul de sculptură al fostului soț al Angelinei Jolie, potrivit contactmusic.com.

“Brad are propriul studio de sculptură în locuința sa și lui Leo îi place să vină în vizită și să îl folosească”, a dezvăluit o sursă pentru The Sun.

“Câteodată petrec timpul cu prietenii artiști ai lui Brad, câteodată sunt doar ei doi. Leo aduce sendvișuri de la localul lor favorit, Fat Sal’s, și petrec o noapte a băieților creând opere de artă până dimineața”, a mai adăugat persoana respectivă.

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, “A fost odată… la Hollywood/ Once Upon a Time In Hollywood”, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, a fost lansat pe marile ecrane în 26 iulie 2019.

Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes. În acestă peliculă, Brad Pitt joacă rolul dublurii unui actor interpretat de Leonardo DiCaprio.

profm.ro