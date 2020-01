Brad Pitt si Jennifer Aniston, momente asteptate de fani la SAG Awards

Cel mai asteptat moment dupa ceremonia SAG Awards 2019? Brad Pitt, aratandu-si sustinerea fata de fosta sa sotie Jennifer Aniston. Actorul a fost surprins stand in culisele show-ului si urmarind pe un ecran decernarea premiului pentru “Cea mai buna performanta a unei actrite dintr-un serial drama”, unde nominalizata era Jennifer.

Iar Aniston a castigat cu “Morning Show” si a urcat pe scena pentru a accepta al doilea premiu Screen Actors Guild din cariera sa, duminica, 19 ianuarie.

“Visele chiar devin realitate, dragilor. Si performanta voastra, a tuturor, ma inspira”. “Timp de ani de zile, simt ca am crescut cumva impreuna. Imi aduc aminte de zilele cand am mai fost invitata in aceasta camera in ultimii 20 de ani, a fost atat de special, de fiecare data. Si sa fiu aici este cu adevarat o onoare.”

Intr-o imagine ce a facut inconjurul Internetului, Pitt o priveste pe actrita de 50 de ani din Friends, in timp ce-si sustine emotionata speech-ul.

Dupa ce amandoi si-au ridicat premiile, Jenn si Brad s-au intalnit in backstage si s-au felicitat, tinandu-se de mana prietenos. Amandoi erau bine dispusi, in timp ce-si zambeau unul altuia.

Actorul de 56 de ani din Ad Astra a castigat trofeul pentru “Cel mai bun actor in rol secundar” cu performanta din “Once Upon a Time in Hollywood”.

Discursul lui Pitt a fost presarat cu glume despre viata sa romantica.

Acesta a spus despre fostele sale mariaje, in timp ce Aniston se afla in culise. “Sa fim seriosi. A fost dificil. Un tip care se ridica, isi da jos tricoul si nu-si impresioneaza sotia”…

Anterior, actorul a declarat ca va adauga premiul de la SAG Awards la profilul sau de “Tinder.”

“Va multumesc frati si surori. Inseamna atat de mult pentru mine. Mai mult decat mi-as fi putut imagina. Vreau sa stiti ca am urmarit tot si munca voastra a fost fascinanta. Vreau sa le multumesc colegilor mei. — Leo(nardo DiCaprio), Margot Robbie, picioarelor lui Margot Robbie… Serios, Quentin (Tarantino) a separat mai multe femei de pantofii lor decat T.S.A.”

Pitt si Aniston au fost casatoriti din 2000, iar in 2005 si-au anuntat separarea. Pitt a devenit mai tarziu si sotul Angelinei Jolie (din 2014), dar s-au despartit doi ani mai tarziu.

In decembrie 2019, o sursa declara pentru Us Weekly: “Unul dintre motivele pentru care Brad si Jen se inteleg atat de bine acum este ca au fost de acord sa ingroape trecutul si sa nu stea sa despice firul in patru analizand ce nu a mers”.

