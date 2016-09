Brad Pitt, furios ca Angelina Jolie a “dezlantuit iadul” pentru familia lor

Brad Pitt este furios pe Angelia Jolie dupa ce aceasta a intentat divort, un gest care il face sa se teama pentru copiii lor, relateaza Daily Mail.

Brad Pitt sustine ca Angelina a “dezlantuit iadul” dupa ce a lasat sa ajunga in tabloide povesti potrivit carora el ar risca vietile copiilor din cauza consumului de alcool si substante interzise, relateaza publicatia britanica citand surse TMZ.

Potrivit lui Pitt, acum intreaga familia a devenit tinta paparazzilor. In ultimele zile cei doi au purtat discutii in care Brad a implorat-o pe Angelina sa trateze divortul ca “un adult” pentru binele copiilor lor. Aceasta insa a cerut custodie totala si l-a descris pe el ca pe un tata “nepotrivit”.

Vila cuplului este inconjurata de fotografi iar politia patruleaza constant in zina din cauza freneziei mediatice iscate dupa ce anuntul divortului a devenit public.

In ultimele ore, Angelina a postat 2 mesaje pe Twitter. “Cateodata tot ce trebuie sa faci este sa uiti ceea ce simti si sa-ti amintesti ceea ce meriti” este unul dintre ele. In al doilea roaga pe toata lumea “nu mai vorbiti despre copii si lasati-i in pace”.

Angelina Jolie, in varsta de 41 de ani, si Brad Pitt, in varsta de 52 de ani, s-au despartit oficial in urma cu doar cinci zile, pe 15 septembrie, potrivit documentelor depuse in instanta de actrita americana, ale caror copii au fost obtinute de revista People.

Vedeta americana a depus actele la un tribunal din Los Angeles, luni, dupa doi ani de casnicie cu Brad Pitt si o relatie de 12 ani cu starul hollywoodian.

Angelina Jolie a invocat motivul clasic al ”diferentelor ireconciliabile”. Ea a cerut instantei sa ii acorde custodia fizica asupra celor sase copii ai cuplului – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne si Knox -, cu o clauza ce ii asigura actorului Brad Pitt doar dreptul de a putea sa isi viziteze copiii.

Actrita nu a solicitat pensie alimentara pentru ea, nici pensie de intretinere a copiilor.

”Angelina Jolie Pitt a depus actele prin care solicita desfacerea casatoriei. Decizia a fost luata pentru binele familiei. Ea nu va comenta aceasta decizie si cere presei sa asigure familiei sale intimitatea de care nevoie in aceasta perioada”, a dezvaluit avocatul actritei, Robert Offer, intr-o declaratie pentru presa, relateaza news.ro.

La cateva ore dupa confirmarea informatiilor referitoare la divortul cuplului, Brad Pitt a acordat o scurta declaratie de presa pentru revista People. ”Sunt foarte trist, dar ceea ce conteaza cel mai mult este binele copiilor nostri. Rog presa sa le acorde intimitatea pe care ei o merita in aceasta perioada dificila”.

O sursa din anturajul actorilor a declarat: ”Atat Brad, cat si Angelina tin foarte mult la copiii lor si in aceasta perioada exista multa tristete in ambele tabere”.

Cei doi actori au fost vazuti pentru ultima data in public la jumatatea lunii iulie, cu putin timp inainte de cea de-a doua aniversare a casatoriei, insa o sursa a dezvaluit pentru revista People ca Brad Pitt a trebuit ”sa plece in Franta de mai multe ori in acest an, din cauza certurilor numeroase dintre ei”.

”Divortul reprezinta un soc total”, a declarat o alta sursa din anturajul vedetelor. ”Ei au petrecut in mod sigur mai mult timp despartiti in acest an, dar este totusi un soc. Tocmai au celebrat impreuna a doua aniversare a nuntii lor”.

Cei doi actori se certau uneori din cauza tehnicilor parentale pe care ar fi trebuit sa le adopte in cresterea si educarea copiilor lor, afirma aceeasi sursa.

”Intotdeauna apareau neintelegeri intre ei atunci cand venea vorba despre felul in care ar trebui sa isi disciplineze copiii. Au sase copii si, in toata acea aglomeratie din casa lor, lucrurile deveneau de multe ori haotice”, a precizat sursa.

Brad Pitt ”a fost intotdeauna mai strict”, precizeaza aceeasi sursa, potrivit careia actorul hollywoodian ”voia ca fiii si fiicele lui sa beneficieze de o anumita structura in educatie” si ”era mai inclinat spre adoptarea unor reguli”. Desi sursa recunoaste ca Brad Pitt nu a folosit niciodata forta fizica pentru a-si disciplina copiii, starul era cunoscut in cercul lui de prieteni pentru faptul ”ca devenea frustrat uneori si striga la copiii lui”. Acest stil de educatie parentala nu a fost insa pe placul Angelinei Jolie.”Angelina a avut intotdeauna o atitudine mai relaxata cand venea vorba de copii. Cu siguranta, ea nu tipa niciodata”, a spus aceeasi sursa.

Dupa anuntul despartirii cuplului, in presa internationala au aparut o serie de speculatii despre o presupusa aventura pe care Brad Pitt ar fi avut-o cu actrita franceza Marion Cotillard. Brad Pitt si Marion Cotillard joaca impreuna intr-un film ce va fi lansat in curand pe marile ecrane – o drama despre Al Doilea Razboi Mondial, intitulata ”Allied”.

New York Post afirma ca Angelina Jolie a angajat un detectiv privat pentru a-i spiona pe cei doi protagonisti ai filmului. ”A simtit ca el incepuse sa isi faca de cap cu Marion pe platoul de filmare si, dupa cum s-a dovedit la final, chiar asa era. Iar asta a fost picatura care a umplut paharul”, afirma acelasi cotidian american.

Totusi, o alta sursa din anturajul cuplului Jolie-Pitt spune ca despartirea celor doi actori nu are nicio legatura cu Marion Cotillard si a negat categoric afirmatiile publicate in New York Post.

