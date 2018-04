Brad Pitt face un film pornind de la investigatia asupra lui Harvey Weinstein, care a declansat miscarea #MeToo

O dramatizare din culise privind modul in care New York Times a documentat si publicat articolul in care l-a acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de hartuire sexuala va fi ecranizata.

Annapurna Pictures si compania lui Brad Pitt, Plan B Entertainment, au cumparat drepturile de ecranizare pentru povestea din spatele articolelor jurnalistilor Jodi Kantor si Megan Twohey, a declarat purtatorul de cuvant al Annapurna, Ashley Momtaheni.

Seria de articole a dus la aparitia miscarii #MeToo care expune hartuirea la locul de munca si a castigat saptamana trecuta un premiu Pulitzer.

Filmul va arata cum s-a concretizat investigatia jurnalistilor si va fi tratat intr-un mod similar cu laureatul premiului Oscar din 2015, “Spotlight”, despre articolele ziarului Boston Globe privind abuzurile sexuale in Biserica Catolica, a spus Momtaheni.

Totusi, filmul nu se va concentra asupra lui Weinstein insusi, a mai precizat ea.

Ancheta originala a lui Twohey si Kantor asupra comportamentului lui Weinstein a fost publicata in octombrie anul trecut.

Cei doi reporteri au primit saptamana trecuta premiul Pulitzer, cea mai mare distinctie din jurnalismul american, impreuna cu Ronan Farrow, care a scris despre acest subiect pentru revista New Yorker.

Peste 70 de femei l-au acuzat pe Weinstein, care a fost odata unul dintre oamenii cei mai puternici de la Hollywood, de comportament sexual inadecvat, inclusiv viol. Weinstein a negat ca ar fi avut relatii sexuale neconsimtite cu vreuna dintre aceste femei.

Un reprezentant al lui Weinstein nu a comentat pana acum acordul de ecranizare a povestii privind scandalul sexual.

Annapurna a fost partenera in trecut la filme ale Weinstein Company, fosta companie de productie a producatorului decazut, care intre timp a declarat falimentul.