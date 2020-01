Brad Pitt a dezvaluit cine e celebrul actor care l-a ajutat sa se lase de baut: “Te iubesc si iti multumesc”

Brad Pitt a dezvaluit ca Bradley Cooper a fost cel care l-a ajutat sa depaseasca problemele pe care le avea cu bautura.

Actorul in varsta de 56 de ani a facut marturisirea neasteptata in timpul discursului de la National Board of Review Annual Awards Gala, unde a castigat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din UOTH.

In timpul speech-ului, Brad a spus ca Bradley Cooper (45 ani) l-a ajutat sa renunte la alcool dupa ani de zile de lupta cu dependenta de bautura, iar de cand a devenit abstinent este fericit in fiecare zi.

“Am renuntat la alcool datorita lui. Si de atunci fiecare zi a fost mai frumoasa… Te iubesc si iti multumesc”, i-a transmis Brad Pitt lui Cooper care se afla alaturi de el pe scena.

Premiul i-a fost inmanat chiar de Bradley Cooper.

A fost pentru prima oara cand Brad Pitt a vorbit despre omul care l-a ajutat in perioada dificila de dupa divortul de Angelina Jolie.

filmnow.ro