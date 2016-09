Botez faraonic la Palatul Snagov: 400 de persoane, la botezul fiului politicanului PSD Codrin Stefanescu. Nasi, Adrian si Dana Nastase

Liderii PSD s-au adunat duminica seara la Palatul Snagov pentru botezul fiului secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu. la petrecerea fastuoasa au luat parte Adrian si Dana Nastase – nasii copilului, Gabriel Oprea, Calin Popescu Tariceanu, Teodor Melescanu, Gheorghe Nichita.

CanCan a publicat magini de la petrecerea pe care a descris-o drept “faraonica” si “imperiala”.

Patru sute de perosane au fost invitate la palatul Snagov într-o sală decorată ca în filme, de o eleganţă aparte: scaune simple, pe model franţuzesc – fără clasicele pampoane – iar pe mese câte un buchet de flori imperial într-o vază de cristal. Simplu şi elegant! Chelnerii au întâmpinat oaspeţii purtând mănuşi albe, o cerinţă sofisticată care arată nivelul seratei, mănuşi care dacă nu le purtau nu aveau voie să servească!

Florile, pe nuanţe deschise, de un bun gust desăvârşit, au stârnit un val de comentarii pozitive, de aprecieri din partea doamnelor mai ales. Invitaţii au pus această alegere pe gustul doamnei Dana Năstase, naşa micuţului băieţel. Potrivit unor participanţi, florile nu aveau cum să coste real mai puţin de 30-40.000 de euro!

Meniul, mai rar aşa o sofisticăraie, de către mulţi cu siguranţă de neînţeles din cauza barierei lingvistice: scris în franceză şi având trei capitole ( “Casse croute” , “Poisson” şi “Menu de basse”) dar şi unsprezece (11) feluri. Fără deserturi. Printre care: “symphonie de fruits de mer, saumon fume, caviar Mandchourie”, “parfait de foie gras sur la pomme cuite au four avec de confiture d’oignon rouge et de raisins secs” sau “salade de betteraves avec le celeri et les noix cuites”.

La băuturi însă, cu absolut nimic mai prejos. Ba chiar dimpotrivă: s-a băut la “pauşal”, la open bar, băuturi normale ( 16 feluri de băuturi) dar şi, atenţie, nişte whiskyeuri dintre cele mai scumpe din lume: Johnnie Walker Blue, Macallan Amber sau celebrul Lagavulin (preferatul Naşului Adrian Năstase). Evident şi şampania Moet@Chandon tot pauşal, dar faţă de preţul whiskyeurilor, este nimic!

Primari din toată ţara au răspuns prezent, lideri PSD de peste tot au fost invitaţi. Dar nu numai, ci şi lideri din alte partide precum Theodor Meleşcanu care a stat lângă Călin Popescu Tăriceanu, un alt oaspete de seamă! Oameni de afaceri şi evident majoritatea liderilor PSD s-au simţit minunat. Surpriza serii a fost faptul că Liviu Dragnea, şeful suprem al PSD, NU A VENIT DEŞI CONFIRMASE.

Evenimentul Zilei, citand un lider PSD caruia nu ii da numele, vorbeste despre reactivarea “politica” a lui Adrian Nastase, alegerea de nas fiind “un semnal in partid”:

“Cand s-a aflat ca Dana si Adrian Nastase sunt nasii de botez alesi de Codrin Stefanescu, s-au auzit unele susoteli in partid. Unii au sustinut ca e vorba de o alegere neinspirata, avand in vedere dosarele si fosta detentie a lui Adrian Nastase. Prin aceasta alegere, insa, Codrin Stefanescu a dat un semnal in partid. Mesajul indirect a fost urmatorul: indiferent de numarul dosarelor fabricate de autoritati, liderii de ieri si de astazi ai PSD trebuie sa stranga randurile si sa se sustina intre ei. De fapt, Stefanescu a criticat, in repetate randuri, marginalizarea si ostracizarea fostului premier Adrian Nastase, sustinand ca problemele acestuia cu Justitia au fost cauzate tocmai de faptul ca Nastase a adus beneficii partidului. La urma urmelor, este firesc ca munca politica a acestui om sa nu fie data uitarii. Sa nu uitam ca Nastase nu reprezinta un caz izolat, fiindca mai sunt si altii care au suferit marginalizarea in partid”, a declarat liderul social-democrat pentru EVZ.