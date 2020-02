Blestemul Angelinei. Brad Pitt si Laura Dern, destine marcate de Angelina Jolie, au luat Oscar in aceeasi gala

Doi dintre câştigătorii premiilor Oscar au destinele marcate de Angelina Jolie, în viaţa personală, şi de aşteptarea unui Oscar, în viaţa profesională. Şi printr-o stranie coincidenţă, amândoi au câştigat mult râvnita statuetă acum, relateaza okmagazine.ro.

Brad Pitt a câştigat, în sfârşit, premiul Academiei Americane de Film pentru un rol, după 4 nominalizări, graţie interpretării sale din pelicula lui Quentin Tarantino.

Actorul lasa în urmă mariajul eşuat cu Angelina Jolie şi încercând să-şi reconstruiască relaţia cu copiii săi, profund afectată nu doar din cauza divorţului, ci şi, se pare, din cauza atitudinii Angelinei, care ar fi vrut să-i întoarcă pe copiii împotriva lui.

De cealaltă parte, Laura Dern şi-a primit şi ea, în sfârşit, recunoaşterea meritată pentru imensul ei talent actoricesc. După atâtea roluri bune făcute şi alte două nominalizări la Oscar, Laura a câştigat trofeul pentru magistrala interpretare a avocatei din “Marriage Story”. Dar la rândul ei, Laura a avut destinul marcat de aceeaşi Angelina Jolie. Deşi puţini ştiu asta. Cum s-a întâmplat? Într-un mod foarte dureros pentru ea. În 1997, Laura forma un cuplu cu actorul Billy Bob Thornton şi era cât se poate de îndrăgostită. Erau unul dintre cele mai plăcute cupluri de la Hollywood, chiar dacă Billy nu renunţa la şapca de baseball (foto jos) nici pe covorul roşu. Însă iubirea lor nu a durat decât până în 1999. Iar asta din cauza Angelinei. Pentru că Billy Bob a părăsit-o pe Laura în cel mai urât mod posibil pentru Angie. “Am plecat de-acasă pentru a filma, iar în timp ce eram pe platourile de filmare, iubitul meu s-a căsătorit cu altă femeie şi de-atunci, nu am mai auzit de el”, a spus Laura, referindu-se la căsătoria lui Bob cu Jolie. “A fost ca o moarte subită. Pentru niciunul dintre noi nu a fost o încheiere şi o clarificare a situaţiei”, a adăugat Laura, lăsând să se înţeleagă că toată acea situaţie a decurs astfel din cauza insistenţelor Angelinei ca Bob să rupă orice legătură cu ea. “Unii ar spune că am părăsit o femeie şi m-am însurat cu alta”, a replicat Bob. “Dar asta m-a făcut pe mine şi pe altcineva fericit. Îmi pare rău că am cauzat suferinţă”, a spus el cu insolenţă.

