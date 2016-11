“Atunci cand nici macar propriul fiu nu vrea sa te vada presedinte”. Ce facea Baron Trump in timpul discursului tatalui sau

Noaptea de marti spre miercuri a fost, fara niciun dubiu, cea mai importanta din viata lui Donald Trump, care a fost ales presedinte al Statelor Unite ale Americii.

Insa, pentru fiul lui, Baron, de 10 ani, entuziasmul si agitatia din jur au fost mult prea mult. Baiatul abia mai reusea sa-si tina ochii deschisi in timpul discursului pe care tatal sau l-a avut imediat dupa ce a aflat ca va fi cel de-al 45-lea presedinte american.

Toate camerele erau indreptate spre Donald Trump, dar tanarul Baron nu a putut trece neobservat; copilul facea eforturi supranaturale sa nu adoarma in picioare la ora 3:00.

Chiar daca Baron Trump are doar zece ani, nu a fost iertat pe Twitter, unde s-au facut glume pe seama starii in care era. Rautaciosii au spus ca lui Baron i se inchideau ochii pentru ca discursul lui Donald era plictisitor, in timp ce moralistii erau de parere ca la acea ora el ar fi trebuit sa fie in pat de mult timp.

“Atunci cand nici macar propriul fiu nu vrea sa te vada presedinte”, a comentat un utilizator pe Twitter.

Baron Trump este cel de-al cincilea copil al lui Donald Trump si singurul pe care il are cu actuala sotie, Melania, de 46 de ani. Este, de asemenea, al doilea cel mai mic copil de presedinte american, dupa Sasha Obama, care avea doar 7 ani cand a fost ales tatal ei.

