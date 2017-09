Apple a lansat cel mai revolutionar si scump iPhone. Ce poate face si cat costa (VIDEO)

Apple a lansat, marti, cele mai noi modele iPhone, asteptate cu sufletul la gura de fanii acestui telefon. Pretul este insa unul pe care nu toti si-l pot permite, depasind 1.000 de dolari pentru iPhone X.

Cea mai noua generatie a telefoanelor Apple a fost lansata in trei modele – iPhone 8 si iPhone 8 Plus, care vor avea 4,7, respectiv 5,5 inci, si iPhone X, de 5,8 inch, scrie The Telegraph.

Una dintre noutatile noilor modele prezentate la Steve Jobs Theater, din Cupertino, California, este faptul ca incarcarea se poate face wireless.

Apoi, cele trei telefoane au o carcasa de sticla, camera de 12MP, iar iPhone X vine cu o noua inovatie – nu are buton de start. Pentru deblocare, utilizatorii trebuie doar sa gliseze de jos in sus, iar aceeasi miscare trebuie facuta pentru a-i “readuce” in ecranul de start.



O alta dotare inovatoare a celui mai avansat model iPhone este deblocarea acestuia cu ajutorul recunoasterii faciale, chiar si pe intuneric, datorita camerei si tehnologiei 3D. Eroarea la deblocarea cu ajutorul Face ID este de una la un milion. Recunoasterea faciala va permite si plati in Apple Pay.

Rezolutia iPhone X este de 2.436 x 1.125 pixeli, fiind cea mai mare densitate de pixeli pe inci la un iPhone. Totodata, va avea un display Super-retina OLED.

Pretul va fi insa unul pe masura pentru iPhone X – 999 de dolari pentru versiunea de 64Gb si 1.149 de dolari pentru cea de 256Gb, iar pe piata va ajunge din 3 noiembrie, cu putin timp inainte de Ziua Recunostintei. In Europa, insa, pretul va trece de 1.300 de euro, varianta de varf.

In ce priveste iPhone 8, acesta va avea un pret de pornire de 699 de dolari, urmand a ajunge in magazine pe 22 septembrie.

ziare.com