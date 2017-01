Antonio Banderas a fost transportat de urgenta la spital, saptamana trecuta, acuzand dureri in piept.

Actorul de 56 de ani facea sport in locuinta sa in momentul in care i s-a facut rau, transmite US Magazine.

O ambulanta a venit imediat si l-a transportat pe actor la Spitalul Sfantu Petru din Chertsey. Antonio Banderas a fost tinut putin timp sub observatia medicilor si apoi externat.

Actorul a confirmat apoi ca a fost internat si a laudat personalul medical pentru ajutorul oferit.

Din 2015, actorul locuieste in Surrey, Marea Britanie. In prezent, acesta are o relatie cu modelul Nicole Kempel, in varsta de 37 de ani. Banderas a fost casatorit timp de 18 ani cu Melanie Griffith, iar in 2014 au divortat.