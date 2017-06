Antonia si Alex Velea si-au surprins fanii cu o fotografie de in familie, realizata in cea mai recenta sedinta foto la care au participat in formula completa.

Cei patru formeaza o familie superba, iar cei doi juniori -Dominic si Akim au furat toate privirile.

Bebelusul Akim seamana mult cu fratele lui mai mare, in perioada in care si Dominic avea doar cateva luni, iar fanii au observat imediat acest lucru.