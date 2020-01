Andreea Marin, fotografii indraznete din vacanta in Bali

Andreea Marin se află în vacanță în Bali alături de iubitul ei, Adrian Brancoveanu. A mers la cursuri de yoga, a luat insula la pas, dar s-a plimbat și cu scuterul și a descoperit comorile ascunse ale naturii. In fata unei cascade, vedeta a pozat în cele mai sexy ipostaze. Și-a lăsat sânii la vedere într-un costum de baie mulat pe trup, iar imaginile au ajuns pe Facebook.

Mulți ani, Andreea Marin a fost adepta ținutelor sobre. La fiecare apariție publică emana eleganță. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult, dar astăzi, fosta “Zână a Surprizelor” s-a lăsat văzută în câteva momente mai intime, surprinse probabil de aparatul foto al iubitului său, consulul Adrian Brâncoveanu.

Admiratorii au comentat si au lăudat-o pentru rotunjimile sexy și pentru curaj.



După un zbor de aproape 14 ore, Andreea Marin (45 de ani) și iubitul ei, Adrian Brâncoveanu (34 de ani), consul în Libia, au ajuns în paradisul din Insula Bali, în Indonezia. Andreea își ține fanii la curent în jurnalul virtual pe care îl ține pe rețelele sociale.

“O cascadă descoperită într-un loc virgin, unde turiștii nu ajung decât întâmplator, căci trebuie să te aventurezi pe un teren accidentat, greu de parcurs, dar care atrage temerarii, căci simți că natura cu chip de junglă ascunde ceva prețios la capătul căutării. Am ajuns hoinărind cu motorul pe cărări nebătătorite de munte, până într-un loc unde nu mai puteam înainta. Am urmat pietrele așezate în chip de scări ce coborau într-o vale adâncă de unde auzeam susurul unui râu, i-am urmat cursul prin natura sălbatică, zgomotul apei se întețea și am bănuit că acolo se ascunde o comoară: un colț de rai”, a scris Andreea în dreptul câtorva fotografii.

sursa: click.ro