Andreea Marin DIVORŢEAZĂ: “Uneori, surprizele vieţii nu sunt întocmai plăcute!”

Andreea Marin a anunţat, joi, pe Facebook, că divorţează de Tuncay Ozturk.

Andreea Marin este la al treilea divorţ. “Zâna” a mai fost căsătorită cu Cristi Gheorghiţă şi cu Şetafan Bănică.

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk s-au cunoscut în Turcia. În 2013 s-au căsătorit, iar soţul ei a decis să îşi părăsească ţara natală.

“Oameni dragi,

Cum bine stiti, am invatat sa pretuiesc viata si in momentele sale de lumina, si in cele intunecate. Uneori, suprizele vietii nu sunt intocmai placute. Sunt momente in care, chiar daca inima te indeamna sa ramai unde te afli, trebuie sa ai taria de a pune pe primul plan respectul de sine si sa mergi mai departe. O hotarare grea a survenit in aceste zile in viata mea: divortul. Din respect pentru sentimentele profunde investite in ultimii ani in casnicia mea, va rog pe voi, prietenii de aici, dar si pe colegii din mass-media sa intelegeti ca nu doresc sa mai fac nicio referire publica cu privire la acest subiect. Va rog tare mult sa ne respectati dorinta de liniste si intimitate, mie si fiicei mele. Un divort este dureros, dar intotdeauna v-am spus si cred si astazi ca acesta nu este un obstacol de nedepasit. Nu voi pune pe umerii nimanui ceea ce port acum in suflet, dimpotriva, va rog sa ne intelegeti nevoia fireasca de discretie. O mama nu e niciodata singura. Ca femeie si mama, am multe motive sa imi continui viata cladind si zambind”, a scris Andreea Marin.

Aceasta este a treia căsnicie a Andreei Marin care eșuează. Prima dată a spus Da!” la vârsta de 18 ani, când s-a căsătorit cu un avocat pe nume Cristian Gheorghiță. Căsnicia a durat exact trei ani, la fel ca și cea cu medicul turc. În 2006 s-a căsătorit cu Ştefan Bănică, iar în 2007 a născut-o pe Violeta. Din păcate, nici această căsnicie nu a durat, iar cei doi au anunțat divorțul tot pe Facebook la începutul anului 2013.