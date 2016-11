Andreea Bănică a adus pe lume un baietel. Este al doilea copil al artistei cu Lucian Mitrea, sotul si impresarul ei

În această dimineaţă, Andreea Bănică a devenit mamă pentru a doua oară. Fericită, cântăreaţa s-a fotografiat cu fiul ei în braţe şi a făcut publică prima poză cu frăţiorul Sofiei.



Aflată pe patul de spital, vizibil epuizată, dar fericită că-şi ţine în sfârşit fiul în braţe, Andreea Bănică s-a lăsat pozată în timp ce-şi admira îngeraşul. Vedeta pare a fi acoperită doar de nişte cearceafuri, iar băiatul ei şi al lui Lucian Mitrea e învelit într-o pătură galbenă.

“Cea mai frumoasă dimineaţă. #mybabyboy”, a scris Andreea Bănică pe Facebook.

Lucian Mitrea i-a cumpărat Andreei Bănică un buchet uriaş de trandafiri roşii şi a mers din nou la spital.

“Am fost să-i iau nişte flori. (…) Mi s-a permis să stau lângă blocul operator, puteam să mă uit, am avut trei încercări, dar nu am putut. Am stat în schimb foarte aproape. L-am auzit când l-a scos. Are 2,9 kilograme, are vreo 48 de centimetri şi e în regulă. Am venit la 4 dimineaţa, aşa că m-a luat total nepregătit. Era programată mâine dimineaţă să nască”, a spus sotul si impresarul artistei.

