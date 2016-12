Al Bano a suferit un infarct şi e în stare gravă

Al Bano a suferit un infarct, iar medicii îl monitorizează după ce l-au operat de urgenţă la Roma. Intervenţia chirugicală a durat trei ore, iar Al Bano şi-a revenit şi chiar a dat un interviu, deşi situaţia lui nu e deloc una stabilă.

Cântărețul, în vârstă de 73 de ani, făcea repetiții pentru concertul de Crăciun, pe care îl va susține în Piața San Pietro din Vatican, când i s-a făcut rău de două ori. A doua oară a fost chemată ambulanța și a fost dus de urgență la spital, unde medicii au spus că a mai suferit un infarct, coform libertatea.ro. „Am fost aseară în operație timp de trei ore și eram semi-sedat. Am auzit tot ce au vorbit medicii. Am vrut să fac glume, însă apoi m-am gândit să nu-i deranjez”, a declarat artistul. Acesta și-a asigurat fanii că este bine și că speră să nu stea prea mult în spital pentru că are „lucruri de făcut”.