Aerosmith si-a anulat concertele din cauza problemelor de sănătate ale lui Steven Tyler

Steven Tyler, solistul trupei rock americane Aerosmith, se confruntă cu „probleme medicale neaşteptate” fapt care a dus la anularea a patru concerte pe care formaţia urma să le susţină în America de Sud, scrie Reuters.

Grupul a transmis marţi un comunicat, în care se specifică faptul că este aşteptat ca Tyler să îşi revină complet.

Formaţia a anulat concertele din Curitiba, Brazilia – miercuri, Santiago, Chile – sâmbătă, Rosario, Argentina – 3 octombrie, şi Monterrey, Mexic – 7 octombrie.

„Din păcate, din cauza unor probleme medicale neaşteptate, solistul Steven Tyler a avut nevoie de îngrijiri urgente şi a fost sfătuit de medicii lui să nu călătorească sau să susţină concerte în această perioadă”, se arată în anunţ.

La rândul său, Tyler a transmis: „Viaţa mea nu este în pericol, dar trebuie să mă ocup cum trebuie de această problemă, să mă odihnesc şi să primesc îngrijiri medicale pentru a putea să susţin concerte pe viitor”.

Născut pe 26 martie 1948, la New York, Steven Tyler este solistul şi membru fondator al formaţiei Aerosmith. În 2006, el a fost supus unei intervenţii chirurgicale la corzile vocale.

Trupa rock Aerosmith, înfiinţată în 1970, din care fac parte Joe Perry (chitară), Brad Whitford (chitară), Tom Hamilton (bas) şi Joey Kramer (tobe), a lansat 15 albume de studio, care s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai de succes materiale discografice ale grupului se numără ”Toys in the Attic” (1975), ”Permanent Vacation” (1987), ”Pump” (1989) şi ”Get a Grip” (1993). Aerosmith a câştigat de-a lungul anilor numeroase trofee, inclusiv şase premii Grammy, şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2001.

