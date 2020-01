Adevarul trist si traumele din spatele succesului lui Joaquin Phoenix

Spre deosebire de multe alte staruri, ascensiunea lui Phoenix nu a fost nici sigura, nici simpla. Copilaria tulbure, precum si pierderea fratelui sau mai mare, cand era inca adolescent, au fost obstacole uriase in calea actorului pentru a ajunge unde este astazi. Filmnow prezinta cele mai importante lucruri despre trecutul lui Joaquin Phoenix:

Pe numele sau adevarat Joaquin Rafael Bottom, actorul s-a nascut pe 28 octombrie 1974 la Puerto Rico si a calatorit mult fiindca parintii sai faceau parte din grupul misionar Children of Gog Christian, acum clasificat drept cult. Datorita implicarii lor in acea organizatie, familia Bottom a calatorit in toata America de sud si centrala, petrecand cel mai mult timp in Venezuela, unde practicile din ce in ce mai sinistre au inceput sa nu mai fie pe placul parintilor lui Joaquin. De exemplu, una dintre trasaturile principale ale acestui cult era incurajarea activitatii sexuale la copii cu varsta de trei ani si, de asemenea, promovarea incestului. In timp ce Joaquin nu a vorbit niciodata despre faptul ca ar fi fost abuzat, fratele sau a declarat ca a avut primul contact sexual la doar patru ani.

Dupa ce au scapat din acel grup, parintii lui Joaquin au hotarat sa se mute in Los Angeles si sa isi schimbe numele de familie in Phoenix. Pana mama sa a obtinut un loc de munca, cei cinci copii ai familiei au cantat pe strazi pentru a strange bani de chirie.

Fratele sau mai mare este cel care a avut primul un rol intr-o emisiune de televiziune si anume “Seven Brides for Seven Brothers”. Rivers si-a adus rapid familia, iar dupa ce a fost prezent in acest show, Joaquin, care in primii sai ani in actorie a folosit numele Leaf, a aparut in “Afterschool Special Backwards: The Riddle of Dyslexia and Murder”, “She Wrote as wekk as the crime procedurals”, “The Fall Guy and Hill Street Blues”.

Dupa dezvaluirile lui River legate de abuzul suferit in copilarie, ofertele pentru cei doi au inceput sa apara.

In noaptea de Halloween, in 1993, Joaquin era in club cand River a luat o supradoza. El a fost cel care a alertat autoritatile, in timp ce sora lor, Rain, a incercat sa il resusciteze pe River folosind CPR. Din nefericire, acesta s-a stins din viata la spital, un eveniment care i-a afectat profund pe cei din familia Phoenix. Joaquin avea doar 19 ani, iar fratele sau tocmai ce implinise 23.

Actorul din Joker a fost atat de devastat incat nu a mai acceptat niciun rol vreme de doi ani. Cu siguranta nu a ajutat nici faptul ca inregistrarea apelului la 911 a fost facuta publica. Dupa acel moment, parintii actorului s-au despartit, iar tatal sau se mutase in America de Sud. In vreme ce mama si surorile lui au ramas in Florida, Joaquin a decis sa isi urmeze tatal.

La doi ani dupa moartea fratelui sau, actorul s-a intors pe platourile de filmare, iar succesul nu a intarziat sa apara. Totusi, lucrurile nu aveau sa se aseze pentru Joaquin. Dependentele i-au afectat cariera, dupa filmul “Walk the Line” el cerand ajutor specializat. Se pare ca inainte de aparitia in aceasta pelicula l-a facut pe star sa consume cantitati mari de alcool pentru a isi intelege personajul.

Deschiderea cu privire la problemele sale cu alcoolul l-a determinat, de asemenea, sa recunoasca alte probleme de sanatate mentala, cum ar fi anxietatea severa cu care se confrunta.

filmnow.ro