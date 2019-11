Adelina Pestritu, pe covorul rosu in LA, premiata la gala E! People’s Choice Awards 2019

Adelina Pestriţu, prima româncă ce ajunge la gala E! People’s Choice Awards 2019 din America, a participat la decernarea premiilor, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019. Încă din România, Adelina a fost preocuptată să-şi aleagă o ţinută în care să strălucească, pe care a accesorizat-o cu bijuterii cu diamante.

Pentru prima dată în 45 de ani, în cadrul prestigiosului eveniment a fost deschisă o categorie dedicată României: Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019, la care Adelina s-a aflat pe lista câştigătorilor ediţiei din 2019 a E! People’s Choice Awards alături de Gwen Stefani, desemnată “Fashion Icon Award”, Jennifer Aniston, desemnată “The People’s Icon of 2019” award şi P!nk, care va pleca acasă cu trofeul “People’s Champion Award”. Unul dintre cele mai aşteptate momente ale serii a fost întâlnirea cu celebra Kim Kardashian, alături de care Adelina nu a ratat ocazia de a se fotografia şi a schimba câteva vorbe.

Emoţionată şi înconjurată de vedete internaţionale, premiate şi ele, Adelina Pestriţu a păşit sigură pe ea pe covorul roşu salutând mulţimea.

Într-o rochie neagră, cu trenă şi pene, creată la casa de modă MMarquise, pentru care nu mai puţin de 16 croitorese au lucrat la foc continuu timp de şase zile pentru a coase manual toate cristalele şi accesoriile ţinutei, bruneta i-a făcut pe fotografi să nu contenească în a o surpinde în cele mai bune cadre. Rochia a necesitat 300 de ore de muncă, a fost confecţionată manual în proporţie de 80 la sută, iar ca materiale s-au folosit tafta şi tulle. 2000 de cristale au fost aplicate pe piesa vestimentară, 200 de franjuri, de asemenea, lucraţi manual şi au fost aplicate 100 de pene de mâinile dibace ale croitoreselor. “Ceea ce a reprezentat un stres major a fost transportarea rochiei în America. Este atât de grea și are detalii prețioase care nu permit împachetarea ei, iar în avion, pe umeraș, nu ne era permis să o introducem. Astfel am luat o geantă mare special pentru ea, unde aproape în lacrimi :)) am împachetat-o ușor și am tras fermoarul cu sudoarea frunți. Nici nu mai are sens să vă povestesc despre acele pe care am stat în avion până la destinație, la gândul că s-ar putea pierde tocmai geanta cu rochia mea pentru eveniment. Imaginați-vă ce s-ar fi putut intampla. Uraganul Katrina era pistol cu apă pe lângă mine”, a povestit Adelina pe blogul ei, edamagazine.ro.

Ţinutei de lux cu despicătură pe un picior la care nu a purtat sutien, Adelina a accesorizat o pereche de sandale negre şi şi-a completat look-ul de gală cu bijuterii cu diamante. A fost coafată simplu şi a purtat un machiaj intens în ton cu evenimentul, optând tot pentru negru şi în cazul unghiilor.

Adelina Pestriţu a reprezentat România la gala E! People’s Choice Awards 2019, care a avut loc pe 11 noiembrie, în America. Bruneta, care este urmărită pe contul oficial de Instagram de peste 1,2 milioane de persoane şi are 140.000 de abonaţi pe Youtube, a plecat vineri din România. Ea a fost desemnată în urmă cu o săptămână cel mai bun influencer din România, în anul 2019, la gala locală a premiilor E! People Choice Awards, fiind premiată şi la gala din America.

surse: okmagazine.ro, click.ro