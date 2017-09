Adele renunta la concerte si turnee

Interpreta britanică, Adele, renunță la muzică, dar nu înainte de luna noiembrie, când își va încheia turneul.

Adele spune că nu va mai accepta concerte și turnee, dorind să se dedice trup și suflet fiului ei de trei ani, care este o prioritate pentru ea. Micuțul va începe școala anul viitor, iar Adele nu vrea să lipsească din momentele importante din viața lui.

Artista le-a adresat fanilor săi un mesaj pe rețelele de socializare, în care îi anunță:

„Turneul este un lucru mai diferit, care nu mi se potrivește foarte bine. Eu sunt o persoană de casă, iubesc liniștea și găsesc bucuria în lucrurile mici. În plus, sunt dramatică și am un istoric teribil al turneelor mele. Am avut 119 spectacole, iar cu următoarele 4, ajung la 123. A fost greu, dar și plăcut, totodată, să ajung până aici. Am acceptat acest turneu doar pentru voi, pentru a avea un impact asupra voastră, așa cum și alți artiști au avut asupra vieții mele. Și am ținut neapărat ca ultimul meu spectacol să fie la Londra, pentru că nu știu dacă voi mai avea altul vreodată. Am vrut ca ultimul meu spectacol să fie acasă”, a declarat artista, potrivit yve.ro..