Adele, cea mai bogata celebritate britanica cu varsta sub 30 de ani

Adele detine de doua ori mai mult decat ar trebui pentru a fi incoronata drept cea mai bogata celebritate britanica cu varsta sub 30 de ani. Aceasta i-a detronat pe baietii de la One Direction, dupa trei ani in care acestia au ocupat locul intai, potrivit BBC.

Anul trecut, cantareata de 28 de ani ocupa locul patru pe lista celor mai bogate 30 de stele britanice cu varsta sub 30 de ani.

Lista anuala il prezinta pe starul din Harry Potter, Daniel Radcliffe, in varsta de 27 de ani, pe locul al doilea.

La 25 de ani, Ed Sheeran ocupa locul al treilea, urmat de Zayn Malik, care la 23 de ani ocupa a patra pozitie.

Harry Styles are numai 22 de ani, dar deja se claseaza pe a cincea pozitie.

Locul sase este ocupat de un alt star din Harry Potter, Emma Watson, in varsta de 26 de ani.

Pe locul sapte se afla Liam Payne, in varsta de 23 de ani, urmat de Niall Horan, cu acelasi numar de ani.

Pe locurile noua si zece se claseaza Louis Tomlinson, in varsta de 24 de ani si Rupert Grint, care are 28 de ani.

Este al saselea an in care se lanseaza aceasta lista, realizata de experti din industrie. Grupul analizeaza contractele de televiziune, filme si profituri record de vanzari si estimeaza, astfel, bogatia fiecarei celebritati.