Adele a luat cinci trofee, David Bowie a câştigat postum patru premii

Cântăreaţa britanică Adele a câştigat cinci trofee cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, inclusiv la categoriile cel mai bun album al anului, cel mai bun cântec al anului şi înregistrarea anului.

Cele 84 de premii Grammy au fost acordate în cadrul unei gale care a avut loc duminică seară la Los Angeles.

Discul ”25” şi piesa ”Hello”, compusă de Adele împreună cu Greg Kurstin, şi-au adjudecat premiile celor trei categorii la care între favoriţi se afla Beyonce. Interpreta americană a primit două Grammy-uri, pentru cel mai bun videoclip şi cel mai bun album contemporan urban.

Adele a mai primit trofeele categoriilor cel mai bun album pop şi cea mai bună interpretare pop,

Chance the Rapper, Lil Wayne, 2 Chainz și Drake au câștigat, duminică seară, la Los Angeles, premii importante la categoria rezervată muzicii rap din cadrul celei de-a 59-a ediții a premiilor Grammy, conform pitchfork.com.

Cel mai bun album rap a revenit materialului ”Coloring Book” semnat de Chance the Rapper, care a fost recompensat şi cu trofeele pentru interpretare rap şi cel mai bun nou artist.

Cel mai bun cântec rap a fost “Hotline Bling”, compus de Aubrey Graham şi Paul Jefferies, şi interpretat de Drake.

David Bowie a fost premiat postum, pentru ”Blackstar”, cu un trofeu Grammy pentru cel mai bun album alternative, cea mai bună interpretare rock şi cel mai bun cântec rock, pentru piesa ”Blackstar”.

Formaţia Cage the Elephant a primit premiul Grammy pentru cel mai bun album rock, iar cea mai bună muzică de film a fost desemnată ”The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years by (The Beatles)”.

Cea mai bună interpretare metal a fost a piesei ”Dystopia” a formaţiei Megadeth.

Cel mai bun album country a fost ”A Sailor’s Guide to Earth” al lui Sturgill Simpson, cel mai bun cântec country a fost desemnat ”Humble and Kind”, interpretat de Tim McGraw, cel mai bun album folk a fost desemnat ”Undercurrent” de Sarah Jarosz, cel mai bun album reggae – ”Ziggy Marley” al solistului cu acelaşi nume, în timp ce Solange a fost premiată pentru cea mai bună interpretare R&B, pentru “Cranes in the Sky”.

Cel mai bun album R&B a fost desemnat ”Lalah Hathaway Live” al interpretei Lalah Hathaway.

Willie Nelson şi ”Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin” şi-au adjudecat trofeul pentru cel mai bun album pop tradiţional. Cel mai bun album dance/electro a fost desemnat ”Skin”, semnat de Flume.

Greg Kurstin – care a lucrat cu Adele, Cheap Thrills şi Ellie Goulding – a fost numit producătorul anului.

Gregory Porter, care va concerta şi la Bucureşti în luna aprilie, a fost premiat la categoria cel mai bun album jazz vocal, pentru ”Take Me to the Alley”. Cel mai bun album jazz instrumental a fost desemnat ”Country for Old Men” de John Scofield. Chuco Valdes a fost premiat la categoria cel mai bun album latin jazz, pentru ”Tribute to Irakere: Live in Marciac”.