Actrita Susan Sarandon, o membra a Congresului si alte sute de oameni au fost arestati la un protest antiTrump de la Washington

Aproape 600 de manifestanti, printre care se numara actrita Susan Sarandon, dar si Pramila Jayapal, membra a Congresului SUA, au fost arestati in Washington, in timpul unui protest fata de masura luata de Administratia Trump de a separa parintii imigranti de copiii lor.

Politia Capitoliului a retinut 575 de persoane, joi, dupa ce sute de femei au scandat si protestat intr-o cladire a Senatului, fata de masura luata de Trump pentru a rezolva imigratia ilegala.

Actrita Susan Sarandon a scris pe Twitter ca a fost arestata. b”Arestata. Fiti puternici. Continuati lupta”, este postarea artistei pe reteaua sociala.

De asemenea, politistii au retinut-o si pe Pramila Jayapal, membra a Congresului SUA, scrie Daily Mail.

In contextul in care zilnic apar imagini cu copiii imigrantilor tinuti in custi si lasati singuri, femeile au luat atitudine. S-au dus in una dintre cladirile Senatului si s-au asezat pe podeaua atriumului, unde au scandat “Ce vrem? Familii libere!” sau “Asa arata democratia!”.

Majoritatea au adus cu ele paturi termale, similare cu cele pe care le-au primit copiii inchisi in centrele de detentie.

Manifestatia care a durat doua ore a fost organizata de doua grupuri liberale: Marsul Femeilor si Centrul pentru Democratie Populara.

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitoliului, 575 de persoane au fost retinute pentru ca au protestat ilegal in interiorul cladirii. Dupa ce le-au fost luate datele, manifestantii retinuti au fost eliberati.