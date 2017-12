Actrita Salma Hayek il acuza si ea de hartuire sexuala pe Harvey Weinstein

Salma Hayek este ultima vedeta de la Hollywood care il acuza de hartuire sexuala pe fostul producator de film. Intr-o confesiune publicata in The New York Times, actrita enumera o intreaga lista de propuneri primite din partea lui Weinstein, care s-au petrecut cat timp au lucrat impreuna la filmul Frida.

“Am refuzat sa fac un dus cu el. Am refuzat sa il las sa ma priveasca in timp ce faceam dus. Am refuzat cand a vrut sa-mi faca un masaj. Am refuzat sa-mi faca un prieten de-al lui masaj. L-am refuzat cand a vrut sa-mi faca sex oral. L-am refuzat cand mi-a propus sa ma priveasca dezbracata alaturi de alta femeie”, scrie ea.

Actrita afirma ca dupa unul dintre refuzuri, Weinstein a amenintat ca o va ucide si a insultat-o pe platourile de filmare, scrie publicatia USA Today.

Refuzurile s-au lasat cu represalii la adresa ei. Fostul producator a incercat sa o determine sa renunte la film, dandu-i sarcini imposibile, mai afirma ea.

“Mi-a spus ca va va opri filmarile daca nu accept sa joc intr-o scena de sex cu o alta femeie”, marturiseste Hayek, care recunoaste ca intr-un final a acceptat sa toarne scena.

Actrita explica si de ce a tacut in tot acest timp.

“Am fugit de responsabilitatea de a iesi in fata si a vorbi despre cele intamplate, folosind drept scuza faptul ca oricum erau deja suficiente femei care puneau reflectoarele pe acest monstru al meu. In realitate, insa, incercam sa ma salvez de povara de a le explica toate aceste lucruri celor dragi mie”, marturiseste Salma Hayek.

In filmul Frida, aparut in cinematografe in anul 2002, Salma Hayek o interpreteaza pe celebra pictorita mexicana Frida Kahlo. Pentru acest rol, ea a primit foarte multe premii si nominalizari, printre care si o nominalizare pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal.