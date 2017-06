Actrița Jessica Chastain s-a căsătorit cu un nobil italian

Actrița americană Jessica Chastain, în vârstă de 40 de ani, s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Gian Luca Passi de Preposulo, moștenitor al unei străvechi familii nobiliare din Italia, în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă în orașul italian Treviso, informează contactmusic.com citat de Agerpres.

Potrivit presei italiene, ceremonia a fost organizată în reședința de lux a mirelui, Villa Tiepolo Passi.

“Italia este țara în care ei și-au dorit dintotdeauna să se căsătorească”, a dezvăluit o sursă citată de E! News.

Multe dintre rudele mirelui, în vârstă de 34 de ani, care provine dintr-o foarte numeroasă familie nobiliară italiană, au participat la eveniment. Din partea actriței Jessica Chastain au fost prezenți unii dintre prietenii apropiați ai artistei, precum Anne Hathaway și soțul ei Adam Shulman, actorul Edgar Ramirez și actrița Emily Blunt.

Jessica Chastain și Gian Luca Passi de Preposulo au o relație care a început în anul 2012.

Actrița americană este extrem de discretă în privința vieții sale private, însă a dezvăluit într-un interviu recent că partenerul ei de viață este un “gentleman”.

“E un gentleman. Și acest lucru e foarte important pentru mine. El provine dintr-o familie italiană de modă veche. Nimeni din familia lui nu a divorțat vreodată!”, a declarat vedeta hollywoodiană.

Potrivit site-ului revistei People, Gian Luca Passi de Preposulo s-a născut în Montebelluna, Italia, iar familia nobiliară din care face parte are o vechime de peste 1.000 de ani, fiind originară din Bergamo Alta.

El a lucrat pentru brandul vestimentar Moncler și a fost director de relații publice pentru grupul Armani.

Jessica Chastain este o actriță americană care a primit două nominalizări la premiile Oscar și BAFTA, în 2012 și 2013, pentru rolurile interpretate în filmele “The Help” respectiv “Zero Dark Thirty”. Vedeta americană, care s-a remarcat și în alte producții cinematografice de mare succes, precum “Interstellar”, “The Tree of Life” și “The Martian”, are în palmares și patru nominalizări la Globul de Aur, grație interpretărilor din peliculele “The Help”, “Zero Dark Thirty”, “A Most Violent Year” și “Miss Sloane”.