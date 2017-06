Actorul Daniel Day-Lewis, premiat de 3 ori cu Oscar, se retrage din actorie

Daniel Day-Lewis, premiat de trei ori cu Oscar, se retrage din actorie, potrivit unui anunţ făcut marţi de purtătorul său de cuvânt, anunta BBC.

În vârstă de 60 de ani, Daniel Day-Lews, singurulcare a câştigat trei premii Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol principal”, nu şi-a motivat decizia, ci doar a precizat ca este una „personală”.

„Daniel Day-Lewis nu va mai lucra ca actor”, a spus Leslee Dart, purtătorul său de cuvânt, într-un comunicat. „Este profund recunoscător tuturor colaboratorilor săi şi publicului de-a lungul atâtor ani”.

În comunicat este precizat faptul că nu vor fi făcute alte comentarii.

Daniel Day-Lewis lucrează în prezent la filmul „Phantom Thread”, a cărui acţiune este plasată în lumea modei din Londra anilor 1950 şi care va fi lansat în luna decembrie.

Născut pe 29 aprilie 1957, în Marea Britanie, având dublă cetăţenie – engleză şi irlandeză – Day-Lewis a câştigat cel de-al treilea Oscar în 2013, pentru rolul preşedintelui american Abraham Lincoln, din filmul regizat de Steven Spielberg.

Celelalte două roluri care i-au adus trofeele Academiei de film americane sunt Christy Brown din „Piciorul meu stâng/ My left foot” (1989), de Jim Sheridan, şi Daniel Plainview din „Va curge sânge/ There will be blood” (2007), regizat de Paul Thomas Anderson.

Celebru pentru intensitatea dramatică a rolurilor diverse pe care le interpretează – aristocrat, muncitor marginalizat, hoţ, homosexual, criminal -, starul britanic a colaborat de-a lungul anilor cu unii dintre cei mai apreciaţi regizori ai lumii, precum Martin Scorsese, Steven Spielberg, Stephen Frears, Jim Sherdian, Paul Thomas Anderson şi James Ivory. Daniel Day-Lewis este însă şi unul dintre cei mai selectivi actori din lume, întrucât a acceptat să joace în doar cinci filme între anii 1998 şi 2010. Starul britanic este celebru pentru devotamentul lui extrem şi constant pe care îl acordă personajelor sale şi pentru perioadele deosebit de îndelungate pe care şi le rezervă pentru a se documenta şi a pregăti fiecare dintre roluri.

Daniel Day-Lewis a fost nominalizat la Oscar de alte două ori, pentru rolurile din filmele „În numele tatălui/ In The Name Of The Father” şi „Bandele din New York/ Gangs of New York”, şi a impresionat în alte pelicule elogiate de critici şi de public, precum „Un gentleman la New York”, „Ultimul Mohican”, „Vârsta inocenţei”, „Boxerul” şi „Nine”.

Are trei copii şi este căsătorit cu scriitoarea şi regizoarea Rebecca Miller.