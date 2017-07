Aceasta este noua vila din Constanta a Simonei Halep

Vila cochetă de pe o stradă liniştită din Constanţa atrage toate privirile. Unde mai pui că în faţa ei sunt parcate numai limuzine una şi una, care valorează peste 300.000 de euro. E şi normal, spun cunoscătorii. Vila este a Simonei Halep, sportiva care ne-a făcut să ne îndrăgostim de tenis şi să tremurăm la fiecare meci important.

Familia Simonei a început lucrările la superba vilă încă de acum doi ani, scrie click.ro. Construcţia avea ca termen de finalizare luna august a acestui an, însă muncitorii s-au mişcat repede: construcţia, care are demisol, parter şi un etaj, plus o curte generoasă, este deja gata. Conform experţilor imobiliari, vila situată în apropierea casei părinteşti este estimată la circa 500.000 de euro.

A doua jucătoare a lumii în acest moment, Simona a declarat de fiecare dată că visul ei este să locuiască alături de familia ei, acolo unde se simte mereu foarte bine şi în siguranţă şi această casă pare a fi locuinţa visurilor ei din acest punct de vedere.

Aceasta nu e singura clădire pe care Simona Halep a construit-o în Constanţa în ultima perioadă. Ea a înălţat deja un imobil cu două etaje chiar lângă casa părinţilor şi o vilă cu un aspect foarte modern, situată undeva în preajma Delfinariului din oraşul de la malul mării.

Şi asta nu e tot. Cunoscătorii spun că familia Halep construieşte în acest moment şi un hotel în Mamaia, foarte aproape de plajă, semn clar că investiţiile în imobiliare sunt preferatele sportivei. Blocul are apartamente cu două şi trei camere, iar la ultimul etaj, şapte, este un penthouse cu o terasă pe măsură. Surse din zonă spun că lucrările se desfăşoară în ritm alert, iar lucrarea ar putea fi gata până în toamnă.