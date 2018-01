A murit solista The Cranberries, Dolores O’Riordan (VIDEO)

Solista The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la Londra, luni, la vârsta de 46 de ani, a spus un apropiat. Artista a murit într-un hotel din capitala Marii Britanii.

Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit astăzi, la Londra. Informația, publicată de presa irlandeză, a fost confirmată de purtătorul ei de cuvânt.

„Membrii familiei sunt devastați și au cerut să le fie protejată viața personală în această perioadă dificilă”, a mai spus acesta.

Dolores O’Riordan avea 46 de ani.

Cântăreața irlandeză se afla în Londra, unde făcea o sesiune de înregistrări.

O’Riordan a murit în hotelul din Londra în care locuia pe durata înregistrărilor.

Nu sunt cunoscute cauzele decesului. Agentul său a spus doar că este vorba despre o moarte „subită”.

O’Riordan era solista trupei Cranberries încă din 1990. Trupa a devenit cunoscută în toată lumea datorită albumului Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, din 1993.

The Cranberries s-au despărțit în 2003, dar s-au reunit în 2009.

Dolores O’Riordan a lansat și două albume solo – Are You Listening?(2007) și No Baggage (2009).