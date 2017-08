A murit legendarul actor Jerry Lewis

Legendarul Jerry Lewis, actorul de comedie care a fost partener cu Dean Martin in anii 1950, insumand peste 50 de filme de-a lungul carierei, a murit la Las Vegas, la varsta de 91 de ani.

Conform presei americane, actorul a decedat in locuinta sa, informatie confirmata de agentul starului.

In iunie, Jerry Lewis fusese spitalizat in urma unor probleme de sanatate in Las Vegas. Actorul s-a confruntat cu diverse probleme de sanatate in trecut, inclusiv o spitalizare in 2012 pentru probleme cauzate de glicemie, si in 2011 pentru oboseala cronica si durere de spate cronica.

Jerry Lewis (nascut Joseph Levitch la 16 martie 1926 in Newark, statul New Jersey, Statele Unite) a fost actor evreu-american de film si TV, regizor, scenarist si producator. A aparut in filme si emisiuni de televiziune incepand cu anul 1949 pana in 2006.

Actorul a format, in anii 1940, impreuna cu Dean Martin, un cuplu care a devit in scurt timp apreciat mai intai la radio, apoi in televiziune unde au fost protagonistii unei emisiuni de comedie in anii 1950 numita “The Colgate Comedy Hour”. Cuplul a jucat intr-o serie de filme produse de celebra companie Paramount. Parteneriatul lor a luat sfarsit in 25 iulie 1956.

Dupa despartirea de Dean Martin, Jerry Lewis a devenit in scurt timp un mare star de comedie. A urmat o serie de filme produse de Hal B. Wallis, “The delicate delinquent” (1957), “Rock a bye Baby” (1958), “The Geisha Boy” (1958).

In 1960, de Craciun, era programata marea premiera a filmului “Cinderfella”, “The Bellboy”. Lewis a continuat sa joace si sa regizeze filme scrise de el impreuna cu Bill Richmond, culminand cu productia “The Nutty Professor” (1963), care l-a consacrat definitiv ca unul din cei mai mari comici ai tuturor timpurilor.

In 1983, Lewis a jucat in filmul lui Martin Scorsese, “The King of Comedy”, impreuna cu Robert de Niro. Rolul fusese initial oferit lui Johnny Carson. A aparut in filme precum “Arizona Dream” (1994) sau “Funny bones” (1995).

Jerry Lewis a fost recompensat in 2009 cu un Oscar pentru intreaga sa cariera. A fost nominalizat la premiul Nobel pentru Pace in 1977 si are doua stele pe Walk of Fame, una pentru film, si alta pentru televiziune.