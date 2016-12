A murit George Michael (VIDEO)

Cantaretul George Michael a murit, duminica, de Craciun, la doar 53 de ani.

Agentul sau a transmis ca a avut o moarte linistita, acasa, in somn, din cauza unei insuficiente cardiace.

Politia nu o considera o moarte suspecta, dar nu a dezvaluit cauza oficiala a decesului.

George Michael, pe numele sau adevarat Georgios Kyriacos Panayiotou, a cunoscut in tinerete succesul alaturi de trupa Wham! si, apoi, a avut o cariera solo fulminanta. Iar cand era pe culmile succesului, in anii ’90, a socat intreaga lume recunoscand ca este homosexual.

“Cu deosebita tristete anuntam ca iubitul nostru frate, fiu si prieten George a murit in pace in casa sa, in perioada Craciunului”, a anuntat impresarul artistului, citat de AP, informeaza CNN.

Politia britanica din Thames Valley a fost chemata la o resedinta din Goring-on-Thames putin dupa ora 14:00, duminica, si a confirmat ca un barbat de 53 de ani a fost gasit mort la fata locului.

Moartea a fost neasteptata, insa nu este considerata suspecta.

Wham! a dat lovitura cu hituri ca “Wake me up before you go-go” sau “Careless Whisper”. Apoi, George Michael si-a lansat cariera solo, iar albumul sau de debut “Faith” s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare.

In 1998, intr-un interviu exclusiv pentru CNN, Michael a anuntat ca este homosexual.

“E un moment la fel de bun ca oricare altul. Vreau sa anunt ca nu am nicio problema ca oamenii sa stie ca sunt intr-o relatie cu un alt barbat. N-am mai fost cu o femeie de aproape 10 ani”, spunea atunci George Michael, socand o lume intreaga.

Anuntul a venit la scurt timp dupa ce a fost prins in flagrant in toaleta unui parc din Beverly Hills de catre un politist sub acoperire. Michael, pe numele sau real Georgios Kyriacos Panayiotou, a platit o cautiune de 500 de dolari si a cerut scuze fanilor, cerandu-le sa ii fie in continuare alaturi.