A murit actrita Zsa Zsa Gabor

Actrita Zsa Zsa Gabor a murit in urma unui atac de cord, a anuntat, in lacrimi, sotul sau, Frederic von Anhalt.

Zsa Zsa Gabor avea 99 de ani. Von Anhalt, al noualea sot al actritei, a declarat, pentru AFP, ca prietenii si familia i-au fost alaturi in ultimele clipe, informeaza BBC.

Gabor a fost grav bolnava in ultimii ani si era in scaun cu rotile din 2002, in urma unui accident de masina in care a fost implicata in Los Angeles.

A supravietuit unor atacuri cerebrale in 2005 si 2007 si unei infectii puternice care a lasat-o in 2011 fara piciorul drept.

Drumul de la veterinar in Ungaria la vedeta la Hollywood

Nascuta in Ungaria pe 6 februarie 1917, Zsa Zsa Gabor a emigrat in Statele Unite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si si-a facut debutul la Hollywood in 1952. Ea a fost botezata Sari Gabor, dar tot familia a fost cea care i-a spus Zsa Zsa.

Gabor a vrut sa se faca medic veterinar, insa mama ei a vazut in frumusetea fiicei un mod de a face bani. A fost incoronata Miss Ungaria in 1936, insa a fost ulterior descalificata pentru ca a mintit in legatura cu varsta sa pentru a putea intra in concurs.

A jucat in peste 70 de filme, insa a fost in lumina reflectoarelor in special pentru viata sa personala.

Printre filmele de succes in care a jucat se numara Moulin Rouge (1952), Lili (1953) sau Queen of Outer Space (1958). In a doua jumatate a vietii a putut fi vazuta in seria Nightmare on Elm Street si in parodiile The Naked Gun.

O viata nu este de ajuns

Prima oara s-a maritat la varsta de 20 de ani, iar ultima oara (fiind si cea mai lunga casnicie), la aproape 70 de ani, cu Frederic von Anhalt.

Ea spunea, insa, ca a fost maritata doar de 8 ori si jumatate, considerand ca un duce din Spania cu care s-a maritat in 1982 nu prea s-ar pune la socoteala.

A avut un singur copil, Constance Francesca Hilton, nascuta in 1947. Dupa cum arata numele de familie, tatal este magnatul hotelier Conrad Hilton.

In autobiografia sa lansata in 1993, “O viata nu este de ajuns”, Gabor sustinea ca si-a pierdut virginitatea la 15 ani cu Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne. Ea a mai spus si ca a avut relatii amoroase cu legende precum Sean Connery sau Frank Sinatra, insa sustinea ca i-a refuzat pe John F. Kennedy si Elvis Presley.

