A murit actrita Carrie Fisher, care a jucat-o pe Printesa Leia in “Star Wars”

Marti a murit actrita Carrie Fisher (60 de ani), care a jucat-o pe Printesa Leia in Star Wars, anunta Reuters, care citeaza revista People. Actrita (nascuta in 1956) a murit in urma unui atac de cord.

Carrie Fisher, al carei nume va ramane pentru totdeauna legat de rolul printesei Leia in saga spatiala a lui George Lucas, suferise o criza cardiaca in timpul unui zbor intre Londra si Los Angeles in 23 decembrie. Ea a fost transportata de urgenta intr-un spital din oras in stare grava.

Carrie Fisher nu avea decat 19 ani cand a interpretat-o pe printesa rebeliunii impotriva Imperiului, alaguri de Harrison Ford (Han Solo) si Mark Hamill (Luke Skywalker).

Recent, in cartea de memorii “The Princess Diarist”, a dezvaluit ca a avut o relatie cu Harrison Ford in timpul filmarii primei parti a Razboiului Stelelor.

Actrita a reaparut in decembrie 2015 alaturi de Han Solo si de Luc Skywalker in “Star Wars: Trezirea Fortei”.

Carrie Fisher a mai jucat in filmele The Blues Brothers (1980), Hannah and Her Sisters (1986) si When Harry Met Sally… (1989).