Viitorul, invinsa categoric de FC Salzburg in playoff-ul Europa League

FC Viitorul a pierdut, scor 1-3, intalnirea disputata joi seara, pe teren propriu, cu FC Salzburg, in prima mansa a playoff-ului pentru grupele Europa League.

Mansa retur se va disputa peste o saptamana, in Austria.

Campioana Romaniei, ajunsa la 6 partide fara victorii, a fost surclasata de campioana Austriei, la capatul unui meci in care oaspetii au facut tot ce si-au dorit cu apararea lui Gica Hagi.

Deschiderea scorului a venit dupa numai 62 de secunde, cand sud-coreeanul Hwang a profitat de o mare greseala a lui Boli si l-a invins pe Rimniceanu cu un sut la vinclu.

Constantetii au egalat insa repede, peste numai 6 minute, cand Tucudean a primit de la Chitu si l-a batut pe Stankovic cu un sut din cativa metri.

A urmat insa un recital de erori in apararea gazdelor, iar pana la pauza formatia detinuta de Red Bull a mai punctat de doua ori.

Mai intai, in minutul 28, Wolf a primit singur in partea stanga, a patruns in centru si a inscris cu ajutorul unei devieri a aceluiasi Boli.

Apoi, peste numai trei minute, Dabbur l-a invins pe Rimniceanu cu un sut plasat de la marginea careului.

In partea secunda, Hagi i-a aruncat in lupta pe Florinel Coman si brazilianul Eric, dar Viitorul s-a apropiat o singura data periculos de poarta adversa, in startul reprizei, prin Chitu, care l-a luat insa la tinta pe goalkeeperul austriecilor.

Oaspetii au avut si ei cateva ocazii mari in repriza a II-a, chiar daca n-au mai fortat deloc.

1-3 si doar o minune o mai poate duce pe Viitorul in grupele Europa League.

ziare.com