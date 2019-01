Victorie dramatica a lui Halep la Australian Open, in turul al doilea

Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open dupa o victorie cu mari emotii obtinuta in fata americancei Sofia Kenin.

Sportiva noastra a trecut de ocupanta locului 37 WTA cu 6-3, 6-7 (3), 6-4, la capatul unui meci ce a durat mai bine de doua ore si jumatate.

Simona a inceput la un nivel foarte ridicat, a condus cu 6-3 si 3-0, dar apoi Kenin a reintrat in meci si jocul a luat o turnura dramatica.

In primul set, Simona a fost foarte precisa si a impresionat prin stilul agresiv adoptat, culminat cu numeroase lovituri castigatoare spectaculoase.

In setul secund, dupa ce a condus cu 3-0, Simona s-a mai relaxat, a fost pasiva si nu a mai atacat si i-a permis lui Kenin sa intre in meci si sa trimita meciul in decisiv la tie-break.

In decisiv s-a jucat pe muchie de cutit, cu schimburi la intensitate maxima. Simona a fost condusa cu 4-2, dar apoi a revenit magnific si a castigat dupa ce a luat patru game-uri la rand.

Pentru Simona urmeaza acum un duel cu americanca Venus Williams, aflata pe locul 36 WTA.

Partida din turul 3 va avea loc sambata dimineata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.