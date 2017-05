Victorie categorica pentru Sorana Cirstea in primul tur la Roland Garros

Sorana Cirstea s-a calificat marti dupa-amiaza in turul II al turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Tenismena noastra a invins-o in runda inaugurala pe chinezoaica Shuai Peng in doua seturi, scor 6-3, 6-1.

Partida dintre Sorana (locul 64 WTA) si chinezoiaca aflata pe pozitia a 36-a a durat doar o ora.

Sorana a dominat categoric intalnirea in ambele seturi si a obtinut o victorie usoara, prima inregistrata de tenismenele noastre la aceasta editie a Openului Frantei, dupa ce luni am avut parte de patru eliminari (Monica Niculescu, Ana Bogdan, Patricia Tig si Irina Begu).

In urma acestei victorii, Sorana si-a asigurat un cec in valoare de 60.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.

In runda urmatoare, reprezentanta noastra o va intalni pe spaniola Carla Suarez Navarro (fav.21).