Venus Williams si Garbine Muguruza isi disputa trofeul la Wimbledon

Ambele jucatoare au jucat semifinale scurte, de doua seturi. Muguruza a invins-o pe Rybarikova cu un dublu 6-1, iar veterana de 37 de ani Venus Williams nu a pierdut nici ea timpul cu Johanna Konta: 6-4, 6-2.

Johanna Konta a adoptat aceeasi tactica din meciul cu Simona Halep si s-a bazat in special pe serviciu, insa nu a avut replica in fata lui Venus Williams.

Americanca a avut nevoie de un break in primul set si de doua in al doilea pentru a se califica in finala.

Venus Williams are in palmares cinci trofee la Wimbledon, insa ultimul a fost castigat in 2008.

Favorita numarul 14 la castigarea turneului, Muguruza s-a impus fara probleme in semifinala disputata joi cu slovaca Magdalena Rybarikova, aflata pe locul 87 in ierarhia WTA.

Iberica s-a impus in doua seturi, in care adversara ei, care a acuzat ceva probleme la genunchi, si-a adjudecat doar doua game-uri: scor 6-1, 6-1.

Doar o ora si 4 minute a durat prima semifinala feminina de la Wimbledon.

E pentru a doua oara cand Muguruza ajunge in ultimul act al intrecerii britanice, dupa ce in 2015 a pierdut in fata Serenei Williams.

Finalistele si-au asigurat un cec in valoare de 1,1 milioane de lire sterline si 1200 de puncte in ierarhia WTA.

Finala Venus Williams - Garbine Muguruza va avea loc sambata de la ora 16:00.