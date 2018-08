Usain Bolt, la un pas de o cariera in fotbal: Cu ce echipa se antreneaza

Usain Bolt e pe punctul de a-si indeplini visul de a juca fotbal.

Fostul mare atlet se va pregati, pentru o perioada nedeterminata, cu gruparea australiana Central Coast Mariners.

Jamaicanul in varsta de 31 de ani, de 8 ori campion olimpic si detinator al recordurilor mondiale in probele de 100 si 200 de metri, se va afla practic intr-o perioada de proba.

“Sunt foarte entuziasmat ca am ajuns in Australia. E visul meu sa joc fotbal profesionist si stiu ca daca ma voi antrena din greu voi ajunge la nivelul la care voi avea un impact in A-League”, a spus Bolt.

“Am spus intodeauna ca orice e posibil, ca nu exista limite si abia astept aceasta provocate”, a adaugat acesta.

Usain Bolt, care s-a retras din atletism in urma cu un an, se va alatura echipei australiene la sfarsitul acestei luni.