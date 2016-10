Unul dintre cei mai buni sportivi din lume a fost depistat pozitiv cu substante interzise

Dan Carter, campion mondial cu selectionata de rugby a Noii Zeelande in 2015, an in care a fost desemnat cel mai bun jucator al lumii, a fost depistat pozitiv la corticoizi, alaturi de al doi colegii de la echipa sa de club, Racing 32 Paris, cu ocazia unui control antidoping efectuat dupa finala campionatului Frantei disputata pe 24 iunie, la Barcelona, impotriva formatiei Toulon.

Controlul, efectuat la finalul meciului de pe Camp Nou, in care Racing s-a impus cu 29-21, a fost efectuat la initiativa Agentiei franceze de lupta antidoping (AFLD). O interventie surpriza, in afara teritoriului francez, insa permisa in urma unui acord bilateral intre Franta si Spania, scrie L’Equipe.

Alaturi de Dan Carter au mai fost depistati pozitiv la corticoizi compatriotul sau Joe Rokocoko si argentinianul Juan Imhoff. Cei trei au fost, de altfel, printre cei mai buni jucatori ai lui Racing in finala cu Toulon, in care Carter a reusit sa marcheze 15 puncte.

Agentul neozeelandez al lui Dan Carter si Joe Rokocoko, Simon Porter, a precizat ca cei doi au utilizat cortizon in scop terapeutic, in baza unor autorizatii medicale.

“Cotizonul este un medicament utilizat in mod obisnuit pentru tratarea durerilor si inflamatiilor”, a declarat Porter pentru postul de televiziune TVNZ.

Clubul Racing 92 Paris a anuntat, la randul sau, tratamentele cu corticoizi au fost efectuate cu cateva saptamani inaintea finalei campionatului Frantei si nu in ziua meciului.