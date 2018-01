“Un meci ce va intra in istorie”. Presa internationala dupa meciul Halep – Kerber

Simona Halep s-a calificat joi dimineata in finala la Australian Open, iar publicatiile straine au numai cuvinte de lauda despre performanta tenismenei noastre.

Presa internationala scoate in evidenta dramatismul semifinalei dintre Simona Halep si Angelique Kerber, o partida ce va fi tinuta minte multi ani de acum inainte, potrivit site-ului oficial al WTA.

De asemenea, jurnalistii straini amintesc ca atat Simona, cat si Caroline Wozniacki n-au castigat pana acum un turneu de Grand Slam.

Dar iata reactiile aparute in presa internationala:

“Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA s-a calificat in finala dupa un meci de infarct. Romanca, de doua ori finalista la Openul Frantei, a salvat doua mingi de meci si o va intalni in finala pe Caroline Wozniacki. Ambele cauta primul turneu de Grand Slam din cariera si castigatoarea isi va asigura, de asemenea, primul loc WTA” – BBC Sport.

“Simona Halep a salvat doua mingi de meci intr-o semifinala epica la Australian Open. Romanca a daramat rezistenta lui Kerber dupa doua ore si 20 de minute” – Eurosport.

“Halep a obtinut o victorie dramatica cu Kerber si va disputa finala cu Wozniacki. Ambele sunt cunoscute pentru faptul ca n-au reusit sa castige un turneu de Grand Slam pana acum” – Yahoo.

“Kerber paraseste competitia dupa o lupta incredibila cu Simona Halep” – Focus.

“Simona Halep a salvat doua mingi de meci intr-un duel superb cu Angelique Kerber si s-a calificat in finala cu Wozniacki, care se afla si ea in cautarea primului turneu de Grand Slam din cariera” – L’Equipe.

“Simona si-a pastrat calmul intr-un meci ce va intra in istorie” – WTA.

6-3, 4-6, 9-7 a fost scorul semifinalei dintre Simona Halep si Angelique Kerber.

Finala feminina de la Australian Open dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki se va disputa sambata dimineata, la ora 10:30.