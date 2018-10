UEFA ancheteaza Romania dupa meciul cu Serbia

UEFA a anuntat ca a deschis o ancheta ce vizeaza Federatia Romana de Fotbal, ca urmare a incidentelor ce au avut loc in timpul meciului dintre Romania si Serbia, din Liga Natiunilor.

Forul continental a luat aceasta decizie dupa ce un grup de suporteri a aprins torte in startul confruntarii de pe National Arena.

In plus, observatorul de joc a scris in raport ca fanii au apelat la scandari rasiste si xenofobe, iar cativa suporteri au patruns pe teren.

Romania risca in aceste conditii sa dispute fara spectatori meciul cu Lituania, programat pe 17 noiembrie.

Echipa noastra a disputat deja un meci fara spectatori in Liga Natiunilor, del cu Muntenegru, incheiat la egalitate, scor 0-0.

De asemenea, la partida cu Serbia am avut un sector de 1.000 de locuri inchis tot dupa o decizie UEFA.

UEFA va anunta noua decizie luata in cazul nationalei Romaniei in perioada urmatoare.