Turneul Campioanelor: Venus Williams, in semifinale dupa ce a invins-o pe Muguruza

Venus Williams (5 WTA) a invins-o in doua seturi pe Garbine Muguruza, favorita numarul doi, scor 7-5, 6-4, devenind astfel a doua jucatoare din Grupa Alba care obtine calificarea in semifinalele competitiei de la Singapore. Ultimul meci din Grupa Alba a fost unul echilibrat, cu multe break-uri, insa Venus a fost jucatoarea mai buna in momentele importante.

Grupa Alba a fost castigata de Karolina Pliskova, in timp ce Muguruza si Ostapenko au parasit turneul.

In urma acestei infrangeri, Muguruza a iesit din lupta pentru locul 1 WTA, ocupat in prezent de Simona Halep. Karolina Pliskova (3 WTA) ramane singura candidata cu sanse reale la primul loc in clasamentul WTA.

Pliskova poate fi adversara Simonei Halep in semifinale, daca romanca se va califica vineri din Grupa Rosie. Pentru a deveni noul lider WTA, Pliskova este nevoita sa castige turneul.

A fost a sasea intalnire intre Garbine si Venus in circuitul WTA, scorul fiind acum 4-2 in favoarea americancei. Cele doua jucatoare s-au mai infruntat de doua ori in acest an, Muguruza adjudecandu-si victoria de fiecare data. Muguruza si Venus s-au duelat in finala de la Wimbledon, unde spaniola si-a trecut in palmares al doilea titlu de Grand Slam din cariera, dupa 7-5, 6-0.

Grupa Alba, clasament final:

1. Karolina Pliskova 2 victorii – 1 infrangere, 4-2 la seturi, 28-20 la game-uri

2. Venus Williams 2-1, 4-3, 37-38

3. Garbine Muguruza 1-2, 2-4, 25-32

4. Jelena Ostapenko 1-2, 3-4, 36-36

Rezultatele inregistrate in Grupa Alba:

Karolina Pliskova vs Venus Williams 6-2, 6-2

Garbine Muguruza vs Jelena Ostapenko 6-3, 6-2

Venus Williams vs Jelena Ostapenko 7-5, 6-7(3), 7-5

Karolina Pliskova vs Garbine Muguruza 6-2, 6-2

Jelena Ostapenko vs Karolina Pliskova 6-3, 6-1

Venus Williams vs Garbine Muguruza 7-5, 6-4

*Primele doua clasate din grupa se califica in semifinalele competitiei.

Criterii de departajare:

1) Numarul mai mare de victorii

2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct

3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:

- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)

- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.

- numarul cel mai mare de game-uri castigate.

