Turneul Campioanelor: Simona Halep intoarce partida cu Bianca Andreescu de la minge de meci si castiga cu stil

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.

3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.

Invingatoarele de la ultimele doua turnee de Grand Slam au oferit o intalnire spectaculoasa, cu lovituri care au ridicat publicul in picioare si rasturnari de scor.

Primul set a fost controlat de jucatoarea in varsta de 19 ani, in timp ce Simona a parut ca acuza lipsa de meciuri din ultima perioada. Nici macar interventia lui Darren Cahill, revenit alaturi de tenismena noastra dupa o pauza de un an, n-a putut intoarce soarta setului.

Jocul Simonei, care a continuat sa apeleze la sfaturile lui Darren Cahill, a devenit mai solid odata cu trecerea timpului, iar campioana de la Wimbledon a gasit treptat solutii pentru jocul agresiv al canadiencei.

Echilibrul s-a mentinut in setul doi, pe care Bianca a avut ocazia sa si-l treaca in cont la 5-4 in favoarea ei, cand a avut o minge de meci pe serviciul advers. Simona a rezistat, insa, presiunii si a trimis apoi jocul in decisiv, dupa ce s-a impus la tie-break.

In decisiv, Simona a parut jucatoarea mai proaspata, in timp ce Bianca a acuzat dureri la spate si a fost vizibil marcata de efortul depus. Cu o experienta superioara, Simo s-a impus cu 6-3 la capatul unui meci incantator.