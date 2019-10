Turneul Campioanelor: Ashleigh Barty castiga la Bencic si e lidera Grupei Rosii

Ashleigh Barty a castigat prima sa partida disputata vreodata la Turneul Campioanelor, in noua editie care de acum se disputa in China, la Shenzhen, dupa un meci disputat in fata unei alte debutante la WTA Finals, Belinda Bencici din Elvetia.

Chiar daca a pierdut primul set, Barty s-a impus lejer in urmatoarele doua, profitand e drept si de o accidentare la calcaiul stang pe care Bencici a suferit-o la finalul mansei secunde.

Scorul a fost 5-7, 6-1, 6-2, dupa o ora si 58 de minute de joc.

Pana la 5-5, primul set a fost dominat de un mare echilibru, insa Belinda a profitat la chiar prima sansa de break avuta, a facut 6-5 si apoi a inchis setul foarte calm.

Dar campioana de la Roland Garros a marit foarte mult nivelul de joc apoi si asta s-a vazut in seturile 2 si 3, chiar daca la finalul mansei secunde, Bencici a acuzat probleme la un picior, e vorba de probleme la tendonul ahilian stang.

Doar trei game-uri a mai pierdut Barty dupa acest set unu, iar acum este lidera Grupei Rosii dupa primele jocuri, la egalitate cu Osaka, care are si ea 2 puncte, tot 2-1 setaveraj, dar game-uri mai putine pierdute.

In urmatoarea etapa, marti, vom avea programate meciurile Barty – Osaka si Kvitova – Bencici.