Tragere la sorti Roland Garros. Simona, pe aceeasi parte de tablou cu Osaka si Kvitova

Roland Garros 2019, turneul pe care Simona Halep îl începe în premieră în postura de campioană en-titre, si-a aflat astăzi tablourile principale de concurs. treizecizero.ro face o trecere in revista a celor mai importante meciuri pe tabloul feminin:

Simona Halep, favorita 3, deschide cu Ajla Tomljanovic în turul 1. Australianca, numărul 47 mondial, are un bilanț de 7-6 pe zgură anul acesta. Simona a câștigat cele două meciuri anterioare (unul în 2010, cel mai recent la Cincinnati, anul trecut, 4-6, 6-3, 6-3);

-Simona e pe jumătatea superioară de tablou, pe partea lui Naomi Osaka;

-Serena Williams este, de asemenea, pe partea superioară de tablou; Serena, care debutează cu Diatchenko, e pe sfertul de tablou al lui Osaka.

– Sorana Cîrstea debutează cu Petra Kvitova;

-Programul româncelor în turul 1: Simona Halep vs Ajla Tomljanovic, Mihaela Buzărnescu vs Ekaterina Alexandrova, Sorana Cîrstea vs Petra Kvitova, Irina Begu vs Lin Zhu (China)

-Sferturile prognozate, dacă favoritele confirmă capii de serie: Osaka – Barty, Halep – Kvitova, Stephens – Bertens, Kerber – Pliskova;

-Optimile prognozate: Osaka – Keys, Serena – Barty, Halep – Q. Wang, Sabalenka – Kvitova, Bertens – Bencic, Svitolina – Stephens, Sevastova -Kerber, Pliskova – Wozniacki.

-Favorita 1 de pe tabloul feminin, Naomi Osaka, debutează cu Anna Schmiedlova. Ar urma să o întâlnească apoi pe învingătoarea dintre Azarenka și Ostapenko.

-Meciuri tari în primul tur: Ostapenko vs. Azarenka, Svitolina vs. Venus Williams, Sabalenka vs. Cibulkova, Kerber vs Potapova, Yamstremka vs Suarez Navarro.

-Traseul virtual al Simonei. R1: Tomljanovic, R2: Paquet/Linette, R3: Tsurenko/Gavrilova, R4: Q.Wang/Kasatkina, QF: Kvitova/Sabalenka/Buzărnescu, SF: Osaka/Serena, F: Pliskova/Bertens/Sloane Stephens.

