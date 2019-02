Tragedie in lumea sportului: Un fost handbalist al lui Dinamo s-a sinucis

Fostul handbalist sarb Novak Boskovic, in varsta de doar 29 de ani, si-a luat viata in fata casei sale, se arata intr-un anunt facut de clubul Dinamo.

Novak Boskovic a jucat pentru “caini” in sezonul trecut, insa si-a reziliat contractul dupa numai trei luni, acuzand probleme de acomodare.

Pasionat de vanatoare, Bilic s-a sinucis prin impuscare, cu un pistol pe care il detinea in mod legal, anunta cotidianul sarb Blic.

Nu se cunoaste inca motivul din cauza caruia a recurs la acest gest extrem.

Presa internationala anunta o veste care ne cutremura. Novak Boskovic, fostul jucator dinamovist din sezonul 2017-2018, s-a sinucis astazi in fata casei sale din Crvenka (Serbia).

In varsta de 29 de ani, Novak a jucat la Dinamo trei luni si jumatate, intre august si noiembrie 2017. El a marcat 27 de goluri in Liga Nationala si 10 in Liga Campionilor. Novak a acuzat probleme de acomodare si a cerut rezilierea contractului cu Dinamo. Ulterior a jucat in Israel.

R.I.P. Novak!”, scrie clubul din Soseaua Stefan cel Mare pe pagina de Facebook.

Novak Boskovic a mai jucat in cariera sa pentru Cimos Koper (Slovenia), Tatabanya (Ungaria) si Maccabi Tel Aviv (Israel), iar in 2016 a facut parte in lotul Serbiei pentru Campionatul European de handbal masculin.

ziare.com