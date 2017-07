TAS a dat verdictul: Viitorul e campioana Romaniei

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a hotarat joi ca FC Viitorul e campioana Romaniei.

Dupa ce miercuri au avut loc audierile celor doua parti, judecatorii de la TAS au decis ca demersul FCSB nu e intemeiat, astfel ca trupa lui Gica Hagi ramane cu titlul primit in luna mai din partea Ligii Profesioniste de Fotbal.

“S-a facut dreptate”, a declarat usurat directorul general al Viitorului, Cristi Bivolaru, dupa decizia de joi.

Viitorul si FCSB au terminat playoff-ul Ligii 1 la egalitate de puncte, cate 44, iar trupa lui Hagi a fost desemnata campioana de catre Liga Profesionista de Fotbal pe baza rezultatelor directe mai bune inregistrate in playoff (3-1 la Ovidiu si 1-1 pe National Arena).

Gigi Becali a contestat la TAS decizia LPF, pe motiv ca in regulament nu e specificat clar acest criteriu de departajare si a cerut ca in calcul sa fie luate si rezultatele directe din sezonul regulat, situatie in care FCSB ar fi castigat titlul.

