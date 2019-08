Svetlana Kuznetsova, adversara Simonei Halep din optimi. Meciul – joi seara la ora 21

Simona Halep isi cunoaste deja adversara din optimile de finala ale Rogers Cup, turneu WTA ce se disputa in Canada, aceasta fiind o dubla campioana de Grand Slam ajunsa acum pe locul 198 in lume, informeaza Ziare.com.

Veterana Svetlana Kuznetsova o va infrunta pe Halep, joi, in duelul pentru calificarea in sferturile de finala. In turul al doilea, rusoaica a trecut in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-3, de Dona Vekic.

Simona si Kuznetsova sunt cunostinte vechi in circuitul feminin, ele intalnindu-se pana acum de sapte ori, romanca avand patru victorii si trei infrangeri. Ultimul duel direct a avut loc in urma cu trei ani tot la Rogers Cup, Halep impunandu-se atunci, in sferturi, cu 6-3, 1-6, 1-6.

Halep si Kuznetsova sunt ambele duble campioane de Grand Slam, rusoaica avand in palmares titluri la US Open (2004) si Roland Garros (2009).

Ajunsa la 34 de ani, Svetlana Kuznetsova s-a confruntat cu mai multe accidentari, iar rezultatele mult sub asteptari din ultimul an si jumatate au adus-o pe locul 198 in clasamentul feminin la zi.