Surprize uriase in competitia masculina de la Australian Open: Djokovic si Dominic Thiem, eliminati in optimi

Surprizele se tin lant in competitia masculina de la Australian Open.

Novak Djokovic, de 6 ori campion la Melbourne, paraseste intrecerea inca din faza optimilor dupa ce a fost invins luni de sud-coreeanul Chung Hyeon, aflat pe locul 58 in clasamentul ATP.

Chung Hyeon, in varsta de doar 21 de ani, s-a impus in trei seturi, scor 7-6, 7-5, 7-6, la capatul unui joc ce a durat 3 ore si 21 de minute.

“Nu stiu cum am reusit sa-l inving. Pentru mine a fost o onoare sa joc cu Novak Djokovic. E idolul meu si incerc sa-l copiez”, a declarat imediat dupa terminarea partidei tenismenul in varsta de 21 de ani, care in runda precedenta a produs o alta surpriza, eliminandu-l pe favoritul numarul 4, neamtul Alexander Zverev.

Si n-a fost singura mare surpriza a zilei. Ceva mai devreme, americanul Tennys Sandgren, locul 97 mondial, l-a eliminat pe favoritul numarul 5, austriacul Dominic Thiem, dupa un meci maraton.

Tennys Sandgren a castigat in cinci seturi, scor 6-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3.

3 ore si 54 de minute a durat partida dintre cei doi.

Au fost ultimele meciuri din faza optimilor de finala, astfel ca avem tabloul complet al sferturile de finala:

Rafael Nadal (fav.1) – Marin Cilic (fav.6)

Grigor Dimitrov (fav.3) – Kyle Edmund

Tennys Sandgren – Chung Hyeon

Tomas Berdych (fav.19) – Roger Federer (fav.2)

Partidele din sferturi sunt programate marti (primele doua) si miercuri (celelalte doua).

ziare.com