Surpriza uriasa la Australian Open: Roger Federer, eliminat dupa un meci incredibil

Roger Federer a fost eliminat, duminica, in optimile de finala la Australian Open 2019.

Campionul din 2018 a fost invins de grecul Stefanos Tsitsipas dupa un meci fantastic de aproape patru ore, in care elvetianul n-a reusit nici macar un break.

Scorul a fost 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7-6 (5) in favoarea tenismenului in varsta de 20 de ani, calificat in premiera in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam.

“Nu exista mod de a descrie… Nu, nu pot sa descriu aceasta performanta. Roger e o legenda a tenisului si idolul meu inca de cand aveam 6 ani. Am crezut insa in sansa mea. E un sentinment incredibil”, a spus Tsitsipas la interviul de dupa meci.

Mai departe, in sferturi, Stefanos Tsitsipas il va intalni pe spaniolul Roberto Bautista Agut.

Alte rezultate inregistrate duminica in proba masculina la simplu de la Australian Open 2019:

Marin Cilic (fav.6) – Roberto Bautista Agut (fav.22) 7-6 (8), 3-6, 2-6, 6-4, 4-6

Frances Tiafoe – Grigor Dimitrov (fav.20) 7-5, 7-6 (6), 6-7 (1), 7-5

Tomas Berdych – Rafael Nadal (fav.2) 0-6, 1-6, 6-7 (4)

In sferturile de finala se vor intalni Stefanos Tsitsipas cu Roberto Bautista Agut si Frances Tiafoe cu Rafael Nadal.

Celelalte meciuri din optimi se vor disputa luni.