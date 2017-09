Surpriza in Liga 1: Dinamo pierde acasa cu Timisoara

Etapa cu numarul noua a Ligii 1 s-a incheiat cu o mare surpriza, Dinamo fiind invinsa acasa de revelatia acestui sezon, Poli Timisoara.

Banatenii au revenit de la 0-1 si au reusit sa se impuna cu 2-1 chiar in Stefan cel Mare.

Duelul din “Groapa” a inceput cu cateva ocazii timide ale ambelor echipe, jucatorii aratandu-si limitele intr-un partida cu un ritm foarte slab.

Dinamo a deschis scorul in minutul 30, atunci cand Nemec i-a pasat bine lui Costache, iar tanarul jucator a marcat cu un sut de la marginea careului, profitand si de apatia defensivei banatenilor.

Timisoara a egalat rapid, Vasvari punctand dintr-un penalti acordat dupa un fault al lui Penedo la Birnoi.

Partea secunda a debutat cu ocazii mari ale oaspetilor, acestia izbutind sa preia conducerea in minutul 63, Dragici marcand la capatul unei faze in care dinamovistii au pierdut de doua ori dueluri pentru balon in propria jumatate de teren.

Banatenii au avut sansa desprinderii, insa Curjuric nu a reusit sa prinda cadrul portii din pozitie ideala. Dinamo putea egala atunci cand Cretu a fost foarte aproape de autogol, dar trupa lui Contra nu a amenintat singura buturile adverse.

Timisoara ajunge la a doua victorie mare din acest sezon dupa ce baietii lui Ionut Popa au invins si liderul CFR Cluj.

Echipele de start

Dinamo: Penedo – Hanca, Nedelcearu, Katsikas, St. Filip – Anton, Mahlangu – Costache, Nascimento, Salomao – Nemec

Rezerve: Branescu, M. Oliva, I. Serban, L. Marici, A. Dudea, Rivaldinho, Bokila

Antrenor: Cosmin Contra

ACS Poli Timisoara: Curileac – Cretu, Melinte, Canu, Seroni – Soljici, Vasvari — Artean, Al. Munteanu Barnoi – Oct. Draghici

Rezerve: Smaranda, Bocsan, Tiganasu, L. Oprea, Ciucur, Curjurici, Bianconi

Antrenor: Ionut Popa