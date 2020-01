Surpriza de zile mari la Australian Open: Dominic Thiem il invinge pe Nadal si merge in semifinala

Ocupantul primului loc in clasamentul ATP, spaniolul Rafael Nadal, a fost eliminat, joi, in sferturile de finala de la Australian Open.



Finalistul de anul trecut a pierdut in patru seturi confruntarea cu favoritul numarul 5, austriacul Dominic Thiem, scor 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-7 (6). Meciul a fost extrem de strans, spectaculos si a durat peste patru ore.

In semifinale, Dominic Thiem va da piept cu neamtul Alexander Zverev, care in sferturile de finala l-a invins pe elvetianul Stan Wawrinka.

Pentru austriacul in varsta de 26 de ani e cea de-a 5-a victorie in cele 14 confruntari directe cu ibericul, prima insa la un turneu de Grand Slam.

E pentru prima oara in cariera cand Dominic Thiem ajunge in semifinale la Melbourne, la fel cum o premiera este si pentru Alexander Zverev.

Semifinalele opun doi reprezentanti NextGen si doi uriasi veterani: Federer-Djokovic, Zverev-Thiem.